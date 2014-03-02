Сегодня в Москве будут протестовать против войны России с Украиной

Сегодня в Москве пройдут две акции против войны России с Украиной.

На страничке акции в Facebook «Нет войне!! Сход граждан РФ у Минобороны РФ» указано, что акция начнется в 13.00 мск.

«Скажем ВОЙНЕ - НЕТ!!!!! Украинцы - наши братья!!!! НЕТ братоубийству!!!! К черту больных любителей золотых унитазов!!!!!», - говорится в сообщении.

На данный момент о намерении принять участие в акции заявили почти 2 тыс. человек.

Читайте такжеСегодня в Черкассах провели акцию «Черкассы и Крым вместе!»

Аналогичная акция пройдет также сегодня в 14.00 мск на Манежной площади, Красной площади и Тверской улице. В этом мероприятии готовы участвовать более 1 тыс. человек.

При этом не сообщается, согласованы ли эти акции с московскими властями.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.