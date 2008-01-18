В НУ-НС считают, что Медведько поступил некрасиво, когда лег под нож

“Отсутствие Генерального прокурора Украины Александра Медведько выглядит внешне как классический способ чиновника затягивать процесс его снятия”, - сказала в интервью официальному сайту блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Ксения Ляпина.

Она заметила, что “есть политическая воля народных депутатов видеть нового генпрокурора, и эта политическая воля задокументирована нашими подписями”.

“Наконец, сегодня в зале раздали соответствующий проект постановления, который был инициирован еще в начале работы нового парламента, - отметила она. - Сейчас он уже на руках у депутатов и можно процедурно продвигаться дальше”.

“ В момент, когда стало возможным процедурно продвигать вопрос о снятии генпрокурора, которому народные депутаты выражают недоверие и о возможном назначении следующего генпрокурора, - именно в этот момент наличие каких-то профилактических лечебных мероприятий со стороны Генерального прокурора выглядит как способ избежать ответственности”, - убеждена депутат.

“Политически это выглядит некрасиво”, - отметила Ляпина.

Напомним, что вчера бютовец Владимир ЯВОРИВСКИЙ после заседания согласительного совета сообщил, что Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК должен выяснить, насколько отвечает действительности информация о том, что МЕДВЕДЬКО сделали операцию.