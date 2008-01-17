Яценюк должен проверить, делали Медведько операцию, или нет
18:20, 17 января 2008Политика
809
Генпрокурору дали отсрочку
Завтра в Верховной Раде не будет рассматриваться вопрос об отставке Александра МЕДВЕДЬКО с должности генерального прокурора Украины из-за того, что он, по информации СМИ, находится на больничном.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины, представитель фракции БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ после заседания согласительного совета.
Он отметил, что в СМИ была информация о том, что А.МЕДВЕДЬКО сделали операцию. И председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК должен выяснить, насколько эта информация соответствует действительности.
По словам В.ЯВОРИВСКОГО, в отсутствие А.МЕДВЕДЬКО, парламент не будет рассматривать вопрос о его отставке с должности генпрокурора.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter