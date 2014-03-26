Национальную телекомпанию Украины возглавил Зураб Аласания

Об этом сам журналист сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Должен, вероятно, объясниться.

Что.

Национальная телекомпания Украины. Генеральный директор.

Зачем.

Как бы пафоса избежать, и всё же сказать то, что на самом деле думаю.Стране надо. А отдать ей я могу вот таким образом. Это всё, извините. "Других мотивов у меня для вас нет", - написал он.

Пресс-служба Кабмина сообщает, что кандидатура Аласании была рассмотрена на заседании правительства во вторник, 25 марта. После чего было принято распоряжение о его назначении.

Согласно информации, кандидатуру Аласании Кабмину предложили представители медиа-сообщества, с которыми во вторник, перед заседанием, встретился премьер-министр Арсений Яценюк.

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Напомним, временным исполняющим обязанности главы НТКУ был Александр Пантелеймонов.

18 марта депутаты от "Свободы" силой заставили его написать заявление об отставке.

Аласания - основатель харьковского интернет-издание "Медиапорт", сотрудничает с "Общественным телевидением".