Россия накапливает наступательное вооружение на границе с Украиной - адмирал Кабаненко

Об этом заявил бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Кабаненко в эфире телеканала БТБ в субботу.

«Последние несколько месяцев шло создание наступательных и ударных группировок, в том числе в Крыму. Есть такие военные индикаторы, которые свидетельствуют именно об этом. Например, сосредоточение в Крыму реактивных систем залпового огня «Ураган». Это мощная система, которая позволяет на значительное расстояние поражать живую силу, вооружение технику, инфраструктуру, это исключительно наступательная система вооружения», - отметил адмирал.

Читайте такжеРоссийские истребители передислоцировались в Бобруйск - Минобороны БелоруссииПо его словам, это также самолеты Су -24, фронтовые бомбардировщики, которые находятся на аэродроме «Гвардейское» в Крыму с полной боевой загрузкой.

«Су -24 - мощный фронтовой бомбардировщик, который может действовать в оперативной глубине, на территории более 1000 км. То есть это серьезные и очень мощные вещи, которые направлены именно на наше государство, на его континентальную часть. В Крыму этому наступательному вооружению просто нечего делать», - сказал Кабаненко.

Адмирал отметил, что у наших восточных границ сосредоточены два армейских корпуса, 3-й и 20-й , также с наступательным вооружением.

«Каждый день и сегодня также я получаю информацию о прибытии новых эшелонов на наши границы с наступательным вооружением, с бронетанковыми, артиллерийскими системами и т.д.», - подчеркнул экс - первый заместитель начальника Генштаба ВСУ.

«Мы знаем, что проведены учения (военные - УНИАН) на территории РФ, подготовлен наступательный компонент российских десантных войск, они готовы для осуществления воздушно-десантной операции на глубину до 500 км. Сосредоточение стратегической авиации вблизи наших границ, сосредоточение авиации даже на территории Беларуси, соответствующие действия в Приднестровье, там расположена 14-я армия, она приводится в состояние боевой готовности и т.д.», - сообщил адмирал.

«На территории самой Украины продолжается специальная глубинная операция российских спецслужб, цель которой - расшатать общество. Это технологические вещи, там действуют и управляют специально обученные люди, которые подстрекают население, опираясь на радикально настроенные организации и группировки. С военной точки зрения такие планы существуют и могут реализоваться когда-либо. В частности под лозунгами якобы защиты русскоязычного населения, которое на самом деле не требует этого. Для этого создается технологическая основа. То есть, ситуация критическая и требует адекватных действий с нашей стороны», - подытожил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.