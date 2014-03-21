Тимошенко жалуется, что против нее идет кампания с первого дня ее выхода из тюрьмы

Об этом она сказала в программе «Шустер лайф» на Первом Национальном.

«Я твердо знаю, что против меня борьба идет с первого дня освобождения из тюрьмы. Я еще шага не успела сделать - меня накрыло такой волной, вместе со всеми телеканалами, которые принадлежат определенным лицам, меня накрыло такой грязью, что я до сих пор не могу просто выровнять спину», - подчеркнула Тимошенко.

Она призвала людей быть бдительными, выбирая того или иного политика. Тимошенко отметила, что сегодня за многими политиками, политическими силами стоят олигархи, причем некоторые из олигархов спонсируют сразу политиков из разных политических спектров - и левых, и правых.

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«Они финансируют политику, а политика дает им монопольную возможность снимать с людей теневые налоги», - сказала она, повторив, что намерена бороться с олигархами, чтобы они оставались исключительно бизнесменами и не влияли на политику.

«Я уже во второй сижу в тюрьме за то, что я пытаюсь разрушить эти модели. Мы еще стояли на оранжевом Майдане, мы еще говорили о светлом будущем, а за сценой уже сидел круг лиц, так называемый стол, которые практически все спланировали, мы уже с Майдана вынесли президента не нашего, а недавно ... Ющенко ушел с госдачи, разница в чем - я при Януковиче сидела в тюрьме, а Ющенко на госдаче», - отметила она.

Отвечая на вопрос о том, что ее не очень тепло встретили на втором Майдане, Тимошенко отметила, что нужно понять настроения людей, которые были вынуждены во второй раз, ценой собственной жизни, менять страну. «Они больше не хотят видеть поражений», - подчеркнула Тимошенко.