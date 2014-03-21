Тимошенко считает Путина лучшим агитатором НАТО

Об этом сказала лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко в программе «Шустер лайф» на Первом Национальном телеканале, комментируя данные опроса, которые свидетельствуют, что за последнюю неделю в государстве резко возросло количество сторонников вступления Украины в НАТО.

Она подчеркнула, что Путин за последние недели в этом направлении «сделал больше, чем вся система агитации НАТО за все десятки лет».

Отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО, Тимошенко подчеркнула, что сегодня «абсолютное большинство украинцев понимает, что если бы в определенное время Украина стала членом НАТО, то сегодня к ее границам не подошли бы даже близко».

Читайте такжеСобытия в Украине могут ускорить процесс сближения НАТО с кандидатами - Расмуссен«Люди это прагматично понимают», - добавила она.

По словам Тимошенко, примерно три недели назад «ЕС был категорически против того, чтобы подписывать Соглашение об ассоциации с Украиной прямо сейчас, чтобы не обострять отношения с Россией», но затем «в один день было принято решение подписать соглашение».

«Я вам больше скажу: сегодня говорят о подписании политической части, но Соглашение об ассоциации с Украиной - это единый целостный документ, где поабзацно есть и политика, и экономика. И то, что подписали сегодня, по сути, подписали целостный документ, который будет вводиться в действие постепенно, и я думаю, что даже подписывать ничего не надо», - сказала Тимошенко.

При этом она выразила убеждение, что в случае эскалации конфликта со стороны России мир будет реагировать адекватно.

По ее словам, сегодня Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявил, что Европа готова рассматривать вопрос о членстве Украины в ЕС.

Она подчеркнула, что такая же ситуация может быть и со вступлением Украины в НАТО, что сегодня выглядит якобы невозможным.

По словам Тимошенко, в программе провели аналогии между выступлениями Путина и Гитлера, а сама история может закончиться «бункером», как и прежде в Германии.