В Крыму освободили еще двух заложников

В Крыму освободили двух похищенных украинцев - кинооператоров Юрия Грузинова и Ярослава Пилунского. Об этом сообщил корреспондент из Херсона в эфире телемарафона ТСН.

Как рассказали освобожденные, их "били очень профессионально, так, чтобы не оставлять следов". Они не могли точно сказать, где их держали. Также, по их словам, от них требовали "явки, пароли, где Правый сектор".

Последний вопрос - где Правый сектор - было, по словам заложников, основным, что интересовало похитителей. Поводом для похищения стали найденные в мобильном телефоне одного из них контакты людей, связанных с Майданом.

Напомним, ранее сообщалось, что похитители освободили командующего ВМС Украины и еще семерых активистов.