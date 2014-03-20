В Крыму освободили командующего ВМС Украины и еще семерых активистов

В Крыму украинские заложники освобождены - общественные активисты и военные. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По его словам, Сергей Ковальский проинформировал, что на административной границе между Крымом и Херсонской области возле села Чонгар на свободу вышли Анатолий Ковальский и Андрей Щекун.

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Сергей Ковальский говорит, что этих людей обменяли, но не уточнил, кого именно.

Некоторые источники сообщают, что всего освободили семерых активистов - в том числе, Михаила Вдовченко, который исчез после антивоенного митинга.

Об освобождении заложников на своей странице в Facebook сообщил и депутат Верховной Рады Анатолий Гриценко. Его сын, активист Автомайдана Алексей Гриценко был среди людей, задержанных представителями самопровозглашенной власти Крыма.

"Только что получил звонок от сына: на Чонгаре, все в порядке, заложников освободили! Вам всем спасибо за поддержку!", - написал Анатолий Гриценко.

В свою очередь, Lb.ua сообщает, что всего отпустили восемь заложников. Согласно данным народного депутата Андрея Сенченко, это: командующий ВМС Украины Сергей Гайдук,, активисты Андрей Щекун , Анатолий Ковальский, Михаил Давиденко, Максим Трывиденко, Сергей Супрун, Юрий Шевченко, Алексей Гриценко.

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Еще двое активистов - Варшавский и Пивоваров были отпущены ранее. Участь еще двоих – Грузинова и Пилунского – уточняется, но они должны быть освобождены, по предварительной информации, в течение дня.

Сообщалось, что среди похищенных была также девушка, ее, по словам нардепа, также отпустили накануне.

Одновременно с тем, на сайте и. о. Президента, Председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова уже появилось сообщение, что Сергея Гайдука и всех "гражданских заложников" освободили ночью.

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"В соответствии с требованиями украинской Стороны, объявленной в заявлении и. о. Президента, Председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова, сегодня ночью были освобождены Командующий ВМС Украины контр-адмирал Сергей Гайдук и все гражданские заложники, (включая сына народного депутата Украины. Гриценко), которых захватили российские военные и представители самопровозглашенной власти в Крыму", - отмечается в сообщении.

Среди освобожденных заложников есть и раненые. "Украинская правда" сообщает, что один из заложников получил огнестрельное ранение. Остальные находятся в нормальном состоянии.

"Все едут домой. Их встретит скорая и автобус, и повезут сначала в Херсон", - сообщает издание.

Также отмечается, что отпустили пока не всех заложников - "как минимум двух людей - Славу и Юру с Babylon'13 - не отпустили". Издание отмечает, что более 10 украинцев были захвачены в Крыму по состоянию на 19 марта. Среди них, помимо названных, - главный тренер хоккейной команды "Львы", режиссер "Вавилон 13" и другие.