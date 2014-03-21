Тимошенко считает, что Путин хочет переформатировать мир

Об этом Тимошенко сказала во время интервью на телепередаче Шустер.LIVE.

Экс-премьер-министр считает, что Путину не удалось "взять Украину политически", поэтому он прибег к военным шагам.

Говоря о настоящих планах президента РФ Путина, Тимошенко подчеркнула, что у него "нет локальных планов, он решил переформатировать мир, перетрясти мировой порядок, а Украина первый весомый шаг, который ему удалось сделать".

Тимошенко также выразила мнение, что аннексия Крыма станет "обратным отсчетом времени для диктатора Путина".

Тимошенко считает, что сначала Путин хотел получить всю Украину, а не только Крым, и в соответствии с запланированным Россией блицкригом, планировалось зайти на танках в Киев. «Первый выстрел, и его план был - Киев, полный восторг - без сопротивления, так как мы не были готовы к такому массированному вторжению», - сказала она.

По ее словам, было два варианта развития событий. Первый: напоминал сценарий в Афганистане 79-го года, когда тогдашнее КГБ СССР, по ее словам, осуществило операцию по замене лидера страны. «Так же планировалось и сейчас захватывать страну, ввозить опального диктатора... и, на самом деле, брать страну полностью», - сказала Тимошенко. Она убеждена, то, что Украина не ответила выстрелами на провокацию - сломало Путину все планы. «Блицкриг не получился, и сегодня, это для Путина, по сути, начало конца», - добавила она.

По ее мнению, очень символично то, что украинский мальчик вернул Путину часы, подаренные им десять лет назад, сказав, что Путин ему соврал. «Мальчик вернул часы, потому что тот ему соврал. И эти часы очень символичны, потому что для Путина сегодня Крым - это как граната без чеки, и эти часы - обратный отсчет времени для Путина и всей его клики», - подчеркнула Тимошенко.