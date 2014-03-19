Путин начал передел Европы с Крыма, как Сталин с союзниками - СМИ

Президент России Владимир Путин начал передел границ в Европе символично с Крыма. Поскольку именно здесь после Второй мировой войны Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт договаривались, как они поделят послевоенную Европу.

Об этом сегодня пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine, анализируя вчерашнее обращение Путина к Федеральному собранию из-за присоединения к России Крыма, сообщает ТСН.ua.

Обозреватель отмечает, что президент России живет в мире собственной пропаганды, которая влияет не только на россиян, но и на его сторонников в Европе.

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"Косово, Ливия - ни одно сравнение для Путина не "позорное" настолько, чтобы он не мог его использовать для изображения Америки царством зла, а Россию - защитницей свободы и права народов на самоопределение, которое она и за немцами признала. Будьте добры, чуть больше благодарности!" - пишет Frankfurter Allgemeine.

Обозреватель отмечает, что Путин мыслит в категориях геополитической игры. Ему "надоело проигрывать" и теперь он принялся чертить новые границы в Европе.

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"Места более символичного, чем Крым, у него для этого не нашлось. Вместе с Крымом русской снова стала и Ялта, где Сталин, Черчилль и Рузвельт делили между собой Европу", - пишет издание.

Путин пугает россиян НАТО, но при этом хорошо знает, что НАТО не представляет для России военной угрозы. Более сдержанно отреагировать на аннексию Крыма, чем НАТО, "могла разве что Республика Фиджи", - иронизирует немецкий обозреватель.

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"Но нет! Демократические страны, которые спрятались под покровом НАТО, представляют угрозу для режима Путина. Он хочет отогнать подальше от российских границ не военный союз, а правовое государство, права человека и справедливое распределение власти", - отмечает издание.