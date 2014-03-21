Яценюк планирует заседание Кабмина с участием комиссаров ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в аэропорту “Борисполь” после прилета из Брюсселя.

“Уже через несколько недель у нас состоится заседание правительства Украины в присутствии ключевых комиссаров Европейского Союза. В первую очередь, речь идет об энергетике, торговле, о расширении. Именно таких комиссаров ЕС мы приглашаем и ждем на заседании правительства Украины”, - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, в Брюсселе была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.