Яценюк планирует заседание Кабмина с участием комиссаров ЕС
18:12, 21 марта 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк прогнозирует, что через несколько недель состоится заседание украинского правительства с участием ключевых комиссаров ЕС.
Комиссары ЕС приедут на заседение Кабмина
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в аэропорту “Борисполь” после прилета из Брюсселя.
“Уже через несколько недель у нас состоится заседание правительства Украины в присутствии ключевых комиссаров Европейского Союза. В первую очередь, речь идет об энергетике, торговле, о расширении. Именно таких комиссаров ЕС мы приглашаем и ждем на заседании правительства Украины”, - сказал Яценюк.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, в Брюсселе была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
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