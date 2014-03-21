Турчинов назвал неправдой отсутствие четких приказов для военных со стороны руководства Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, что есть обращение военных, которые требуют от руководства страны принять конкретные решения относительно дальнейших действий военных.

Турчинов отметил: “В СМИ вбрасывается информация, что военные не знают, что им делать - это неправда”.Читайте такжеКоновалюк призвал Турчинова и Яценюка решить вопрос с украинскими солдатами в Крыму

По его словам, “Министерство обороны и Генштаб ставят перед нашими военными моряками и всеми военными в АРК задачу - защищать свои корабли, свои воинские части от нападающих». «И там, где наши военные действуют решительно, в соответствии с воинскими уставами и Конституцией, со своим воинским долгом, все провокации проваливаются”, - подчеркнул он.

Турчинов отметил, что ситуация осложняется тем, что на военных и их семьи оказывается “постоянное психологическое давление, запугивание”.Читайте такжеОбращение украинских моряков к властям: примите решение, мы не знаем, что делать, на нас давят

“Мы знаем, насколько тяжела и опасна служба наших военных моряков, военных, которые находятся на территории АРК”, - подчеркнул Турчинов.

Он заверил, что будет все сделано для полного материально-технического обеспечения воинских частей.

При этом Турчинов отметил, что для доставки питьевой воды и питания украинским военным в Крыму “будем использовать возможности Красного Креста”.

Он отметил, что для семей военнослужащих “сегодня готовятся санатории, пансионаты, дома отдыха, чтобы расположить семьи наших военнослужащих”.

Турчинов подчеркнул, что, “несмотря на сложную экономическую ситуацию, Украина все сделает для того, чтобы обеспечить наших военнослужащих и их семьи, в том числе и предоставление им позиции участников боевых действий, а также дополнительных социальных льгот и привилегий”.

“Нам сегодня нужно выстоять, сохранить координацию воинских подразделений и ни в коем случае не допустить вторжения вооруженных сил Российской Федерации вглубь нашей страны”, - подчеркнул и.о. Президента.