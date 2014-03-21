Заблокированные в озере Донузлав украинские моряки пытаются прорваться в море
14:37, 21 марта 2014Политика
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Украинские моряки, которые заблокированы в озере Донузлав, пытаются прорваться в море.
Озеро Донузлав / crimeabest.com
Об этом Украинской правде сообщил моторист десантного корабля "Кировоград" Иван Шепель.
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"Морские тральщики, в том числе "Черкассы" с песней "Врагу не сдается наш гордый Варяг" пошли на боновые ворота, там, где находятся затопленные корабли", - рассказал он.
Результат операции пока неизвестен.
В разговоре моряк пожаловался на отсутствие указаний со стороны власти.
"Мы пытаемся понять, что нам скажет наша власть, хоть что-нибудь", - отметил он.
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