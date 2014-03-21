Заблокированные в озере Донузлав украинские моряки пытаются прорваться в море

Об этом Украинской правде сообщил моторист десантного корабля "Кировоград" Иван Шепель.

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"Морские тральщики, в том числе "Черкассы" с песней "Врагу не сдается наш гордый Варяг" пошли на боновые ворота, там, где находятся затопленные корабли", - рассказал он.

Результат операции пока неизвестен.

В разговоре моряк пожаловался на отсутствие указаний со стороны власти.

"Мы пытаемся понять, что нам скажет наша власть, хоть что-нибудь", - отметил он.