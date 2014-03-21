Активисты на Волыни помогают охранять государственную границу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной Администрации пограничной службы Украины только за прошедшие сутки 24 жителя населенных пунктов проявили инициативу помочь пограничникам Луцкого отряда в охране границы.

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Для несения службы в совместных нарядах с этими гражданами провели инструктаж и обучение по специальной и правовой подготовке по защите границ.