Активисты на Волыни помогают охранять государственную границу

12:44, 21 марта 2014
Политика
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На Волыни граждане помогают пограничникам охранять государственную границу.

Активісти допомогають прикордонникам нести службу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной Администрации пограничной службы Украины только за прошедшие сутки 24 жителя населенных пунктов проявили инициативу помочь пограничникам Луцкого отряда в охране границы.

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Для несения службы в совместных нарядах с этими гражданами провели инструктаж и обучение по специальной и правовой подготовке по защите границ.

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