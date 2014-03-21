В России хотят создать книгу о "насилии и бесчинствах националистов" в Украине
11:54, 21 марта 2014Политика
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МИД РФ собирает факты о "насилии и бесчинствах националистов" в Украине.
Лавров собирает факты о "насилии" со стороны "украинских экстремистов" / REUTERS
МИД России собирает факты о насилии и бесчинствах "экстремистов" и "неонацистов" в Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
"Скрупулезно собираем все факты, которые свидетельствуют о бесчинствах неонацистов и экстремистов. Хотим максимально оперативно такую работу завершить", - заявил Лавров на заседании Совета Федерации.
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По его словам, необходимо издать Белую книгу о событиях в Украине. "В нашем министерстве по линии Уполномоченного по правам человека и верховенству закона такое поручение уже сделали", - сообщил глава МИД.
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