В России хотят создать книгу о "насилии и бесчинствах националистов" в Украине

МИД России собирает факты о насилии и бесчинствах "экстремистов" и "неонацистов" в Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Скрупулезно собираем все факты, которые свидетельствуют о бесчинствах неонацистов и экстремистов. Хотим максимально оперативно такую работу завершить", - заявил Лавров на заседании Совета Федерации.

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По его словам, необходимо издать Белую книгу о событиях в Украине. "В нашем министерстве по линии Уполномоченного по правам человека и верховенству закона такое поручение уже сделали", - сообщил глава МИД.