МИД России решил вместо Рады федерализировать Украину

Об этом сказано в заявлении МИД России о создании Группы поддержки для Украины.

"Как неоднократно разъяснялось российской стороной, нынешняя ситуация в Украине создана не нами, а является результатом глубокого кризиса украинского государства, приведшего к поляризации общества и резким обострениям антагонизма между различными частями страны. Именно на содействие преодолению этих противоречий должны быть направлены усилия международного сообщества. Руководствуясь этой задачей и с учетом обращений к нам со стороны США и европейских государств, мы подготовили и передали неделю назад нашим основным партнерам в США, Европе и других регионах российские предложения о том, как могло бы быть организовано внешнее содействие тем шагам, которые должны предпринять сами украинцы для выхода из кризиса. С этой целью мы предложили сформировать компактную Группу поддержки для Украины в составе, приемлемом для всех украинских политических сил", - отмечается в сообщении.

Одной из целей Группы должно стать "признание и уважение права Крыма определить свою судьбу в соответствии с результатами свободного волеизъявления его населения в ходе состоявшегося 16 марта 2014 года референдума".

Как объясняют в МИД РФ, целями Группы поддержки также должно стать поощрение украинцев к осуществлению следующих первоочередных действий: незамедлительно выполнить обязательства, содержащиеся в Соглашении об урегулировании ситуации на Украине от 21 февраля 2014 г., по изъятию нелегального оружия, освобождению незаконно занятых зданий, улиц и площадей, а также по организации объективного расследования актов насилия в декабре 2013 г. – феврале 2014 г.; без промедления созвать по решению Верховной Рады Украины конституционное собрание с равным представительством всех украинских регионов для подготовки новой федеративной конституции (в соответствии с которой будут закреплены принципы верховенства закона, защиты прав человека и всех национальных меньшинств, свободы слова и деятельности политических партий и средств массовой информации, а также другие принципы, обеспечивающие политический строй Украины в качестве демократического федеративного государства, обладающего суверенитетом и нейтральным военно-политическим статусом; русскому языку наряду с украинским будет предоставлен статус второго государственного языка, а остальным языкам – статус в соответствии с Европейской конвенцией о региональных языках и языках меньшинств; регионы будут самостоятельно прямым голосованием избирать органы своей законодательной и исполнительной власти и иметь широкие полномочия, отражающие культурно-историческую специфику каждого из них, в вопросах экономики и финансов, социальной сферы, языка, образования, внешних межрегиональных связей, при обеспечении защиты прав национальных меньшинств, проживающих в каждом субъекте федерации); сразу после одобрения новой конституции должно быть назначено проведение при широком и объективном международном наблюдении общенациональных выборов высших органов государственной власти Украины с одновременным проведением выборов органов законодательной и исполнительной власти в каждом субъекте федерации.

Как сообщал УНИАН, с конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

ЕС и США заявили, что не признают референдум.