В России открыли еще одно уголовное дело против Корчинского

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении лидера "Братства" Дмитрия Корчинского.

Как отмечается на сайте Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 354 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны с использованием средств массовой информации), ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием средств массовой информации).

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По мнению следствия, в своих выступлениях Корчинский публично призывал к осуществлению террористической деятельности и развязыванию агрессивной войны на территории Крыма и других регионов Российской Федерации.

В ближайшее время в отношении Корчинского будет вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

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Также в сообщении отмечается, что «в отношении Корчинского и других граждан Украины, состоявших в рядах УНА-УНСО, уже заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела о создании банды для нападений на российских граждан на территории Чеченской Республики». Дело расследуется в Главном следственном управлении СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как сообщал УНИАН, ранее в России возбудили уголовное дело против граждан Украины, состоявших в рядах УНА-УНСО, в том числе Корчинского, лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока и лидера движение «Правый сектор» Дмитрия Яроша.

Как заявили в Следственном комитете России, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях)», - говорится в сообщении СКР.

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Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела о боестолкновении незаконных вооруженных формирований под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба с военнослужащими 76-й Псковской дивизии ВДВ на территории Чеченской Республики были получены сведения об организации банды в составе членов УНА-УНСО и их участии в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в период 1994-1995 годов.