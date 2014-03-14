В России решили, что Ярош, Тягнибок и Корчинский - бывшие чеченские боевики

Об этом сообщает сайт СК РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении граждан Украины, состоявших в рядах УНА-УНСО: Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибок, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других пока не установленных следствием лиц", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, в зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях).

Читайте такжеСуд в Москве заочно арестовал ЯрошаКак рассказал руководитель Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в ходе расследования "уголовного дела о боестолкновении незаконных вооруженных формирований под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба с военнослужащими 76-й Псковской дивизии ВДВ на территории Чеченской Республики были получены сведения об организации банды из членов УНА-УНСО и их участии в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в период 1994-1995 годов".

По данным следствия, руководителями созданной для этого банды являлись Мазур, Бобрович, Корчинский и другие, в ее состав также входили братья Тягнибок, Ярош, Мамалыга и иные неустановленные лица.

Как считает российский силовик, стало "очевидным", что "радикальные украинские активисты, призывающие к уничтожению российских граждан и просто русских, имеют большой опыт не только призывов, но и пыток и убийств российских граждан, причем на территории России".

Также в СК заявили, что уже собрали достаточно доказательств для суда.