Десантный корабль ВМС Украины готовится отбивать штурм российских военных
10:32, 21 марта 2014Политика
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Большой десантный корабль ВМС Украины «Константин Ольшанский», пребывающий в Донузлаве, готовится отбивать штурм российских военных.
БДК готовится отбить штурм
Об этом УНИАН сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.
Он отметил, что корабль находится «у причальной стенки».
«Готовы к штурму. На корабле флаг Украины», - сообщил Селезнев.
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Как сообщал УНИАН, 6 марта ночью российский флот затопил свой списанный большой противолодочный корабль «Очаков», заблокировав выход украинских кораблей и судов из озера Донузлав. На следующий день российские военные затопили в этом же месте еще один свой списанный корабль.
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