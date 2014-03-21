Десантный корабль ВМС Украины готовится отбивать штурм российских военных

Об этом УНИАН сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

Он отметил, что корабль находится «у причальной стенки».

«Готовы к штурму. На корабле флаг Украины», - сообщил Селезнев.

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Как сообщал УНИАН, 6 марта ночью российский флот затопил свой списанный большой противолодочный корабль «Очаков», заблокировав выход украинских кораблей и судов из озера Донузлав. На следующий день российские военные затопили в этом же месте еще один свой списанный корабль.