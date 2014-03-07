СМИ: Россияне затопили еще один корабль на озере Донузлав
12:43, 07 марта 2014Политика
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Затопленный корабль - БМ 416 типа пожарного катера водотонажностью 30-40 тонн.
В пятницу в 7-30 утра Черноморский флот России взорвал и затопил свое водолазное судно на озере Донузлав в районе Южной военной базы вооруженных сил Украины, сообщает "Украинская правда".
Об этом изданию сообщили в Крымском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.
Затопленный корабль - БМ 416 типа пожарного катера водоизмещением 30-40 тонн.
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Корабль затопили для того, чтобы не допустить выхода украинских судов в открытое море.
Как известно, в четверг в том же месте было затопленное судно "Очаков". На данный момент обстановка в евпаторийском районе стабильная.
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