СМИ: Россияне затопили еще один корабль на озере Донузлав

В пятницу в 7-30 утра Черноморский флот России взорвал и затопил свое водолазное судно на озере Донузлав в районе Южной военной базы вооруженных сил Украины, сообщает "Украинская правда".

Об этом изданию сообщили в Крымском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

Затопленный корабль - БМ 416 типа пожарного катера водоизмещением 30-40 тонн.

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Корабль затопили для того, чтобы не допустить выхода украинских судов в открытое море.

Как известно, в четверг в том же месте было затопленное судно "Очаков". На данный момент обстановка в евпаторийском районе стабильная.