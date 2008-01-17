Герман беспокоится за коалицию: там не хватает голосов

Оппозиция не поднимала вопрос о голосовании в Верховной Раде за кадровые назначения путем поднятия рук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в интервью журналистам народный депутат Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) после заседания Согласительного совета парламента.

«Мы пока так вопрос не ставили», - отметила она. В то же время А.ГЕРМАН добавила, что председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сказал, что коалиция готова будет пойти на такое голосование в случае требования оппозиции.

А.ГЕРМАН считает, что отложение вопроса относительно кадровых назначений на 25 января связано с тем, что нет еще определенных согласований относительно некоторых кандидатур. По ее словам, также не была соблюдена процедура назначения нового председателя Гостелерадиокомитета. Она отметила, что эта кандидатура «не прошла через профильный комитет Верховной Рады”.

По ее словам, также есть процедурные нарушения относительно оформления самих документов кандидата на эту должность. В частности, в заявлении есть просьба зачислить его на эту должность с 14 января, в то же время еще до сих пор там работает другой человек и не освобожден.

А.ГЕРМАН считает, что «такие несогласования и то, что, очевидно, коалиции бы не хватило завтра голосов при назначении той или другой кандидатуры, заставило нас на Согласительном совете перенести все кадровые вопросы на следующую неделю».