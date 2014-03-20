Минобороны призывает помочь семье убитого оккупантами прапорщика

18 марта 2014 года, на 37-м году жизни, исполняя служебный долг на наблюдательной башне во время штурма 13-го фотограмметрического центра Центрального управления военно-топографического и навигации Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины в городе Симферополь, героически погиб прапорщик Сергей Викторович Кокурин, русский по национальности.

Желающие материально поддержать семью прапорщика Сергея Викторовича Кокурина могут перевести средства вдове военнослужащего на счет:

АТ «ИМЕКСБАНК»

МФО 328384

ЕДРПОУ 20971504

рахунок 26205110392003

Призначення платежу: для зарахування на основний рахунок 26208635303002

Кокуріна Олена Юріївна

Сергей Кокурин родился 1 января 1978 года в Симферополе. 28 декабря 1997 года принял Военную присягу на верность Украинскому народу, которому остался верен до конца. Во время военной службы прошел путь от рядового до начальника службы тыла части.

В коллективе его знали как скромного и порядочного человека, трудолюбивого и умелого специалиста, надежного товарища. Прапорщик Сергей Кокурин неоднократно награждался знаками отличия Министра обороны и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Сергей Викторович был надежной опорой для своей матери, отзывчивым братом, который всегда понимает и поддерживает, любящим мужем, заботливым отцом для своего сына. Два месяца Сергей не дождался до рождения второго ребенка.

Коллектив 13-го фотограмметрического центра с ощущением боли и непоправимой потери сожалеет и склоняет головы перед светлой памятью своего боевого товарища прапорщика Сергея Викторовича Кокурина и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.