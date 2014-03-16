МИД Германии: ЕС отреагирует на действия России 17 марта

Если Россия в последний момент не изменит своей позиции по Украине, то 17 марта последует соответствующий ответ ЕС, заявил глава МИД ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

￼Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в жестком тоне призвал Москву изменить позицию по крымскому конфликту. "Мы не искали конфронтации. Но если Россия не пойдет на уступки в последнюю минуту, то в понедельник (17 марта. - Ред.) на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС мы дадим соответствующий ответ", - заявил немецкий министр в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном 16 марта.

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По словам Штайнмайера, ситуация вокруг крымского кризиса "взрывоопасна". "До сих пор Россия отклоняет все варианты урегулирования, отказывается сделать любой шаг для деэскалации ситуации и, по всей видимости, намеренно совершает действия, с которыми мы не можем мириться", - цитирует заявление главы МИД Германии агентство Reuters.