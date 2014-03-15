Российские истребители передислоцировались в Бобруйск - Минобороны Белоруссии

Об этом заявил представитель Минобороны Белоруссии в эфире телеканала "Беларусь-1" в пятницу, сообщает Интерфакс.

"В установленные сроки завершилась передислокация на аэродром "Бобруйск" российских истребителей и всего военно-транспортного персонала", - сказал он.

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Пословам представителя Минобороны Белоруссии, также осуществлена передислокация части авиации ВВС и войск ПВО Белоруссии на подготовленные аэродромы.

"Органы управления, летный и военный состав, а также авиационный персонал этих (российских) сил и региональной системы ПВО приступил к практической подготовке по выполнению задач по охране воздушной границы Союзного государства", - добавил он.