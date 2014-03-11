Активисты потребовали у европейских посольств "немедленных санкций" против России

В Киеве общественные активисты пикетировали посольства Германии, Франции и Великобритании с требованием ввести санкции против России, чтобы остановить ее военную агрессию в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, возле Посольства ФРГ около сотни митингующих скандировали: «Вам не нужны кровавые деньги!» и «Путина – долой!».

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Активисты также пытались передать представителям дипмиссии обращение о введении экономических и политических санкций против российских чиновников, причастных к эскалации ситуации в Крыму, однако к демонстрантам никто не вышел, поэтому они оставили обращение в ящике для сообщений посольства.

После пикета Посольства Германии митингующие отправились к Посольству Франции в Украине, дорогой выкрикивая: «Долой российские оккупанты!» и «Присоединяйтесь к нам!».

Проходя мимо Посольства Польши, активисты остановились на несколько минут и скандировали: «Благодарим!», чтобы выразить благодарность польской дипломатической миссии за поддержку украинскому народу.

Под Посольством Франции в Украине на улице Рейтарской митингующие заняли одну полосу проезжей части, они выстроились у центрального входа с плакатами и скандировали: «Санкции немедленно!». Митингующим удалось передать обращение о введении санкций против россиян представителю французского дипломатического ведомства.

Также активисты пикетировали Посольство Великобритании в Украине. Они, кроме обращения о введении санкций, которое было передано охранникам посольства, напомнили дипломатам, что Британия является гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года.

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Как сообщал УНИАН, также сегодня в Киеве 150 активистов пикетировали Представительство Европейского Союза в Украине, требуя от европейских чиновников ввести политические и экономические санкции, чтобы остановить военную агрессию России в Крыму.

Напомним, 2 марта украинцы также пикетировали российское посольство в Украине с требованиями прекратить военную агрессию.