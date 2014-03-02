Украинцы пикетировали посольство России в Киеве

Об этом сообщил народный депутат от "УДАРа" Юрий Савчук.

"Люди очень быстро организовались и проводят пикет под посольством. В настоящее время под зданием находятся более 300 человек. Но количество митингующих постоянно растет", - сказал народный депутат.

Кроме того, добавил он, люди, которые стоят под посольством, призывают все автомобили, которые проезжают мимо, останавливаться, а их водителей присоединиться к пикету.

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По его словам, к митингующим никто из посольства России не вышел.

Как сообщал УНИАН, 1 марта, Совет Федерации России единогласно приняла предложение президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

«Рассмотрев обращение президента РФ, и исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ, наших соотечественников и личного состава военного контингента вооруженных сил РФ, дислоцирующихся в соответствии с международным договорам на территории Украины, Автономная Республика Крым, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране» , - говорится в решении верхней палаты российского парламента.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.