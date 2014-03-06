ЦИК временно заблокирует крымским органам реестра доступ к спискам избирателей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, соответствующее постановление было принято сегодня на очередном заседании.

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"Учитывая сложившуюся ситуацию в Автономной Республике Крым в связи с попыткой подготовки проведения противозаконного местного референдума и с целью обеспечения защиты базы данных Государственного реестра избирателей от незаконного использования персональных данных Государственного реестра избирателей, обеспечения защиты базы данных реестра от несанкционированного доступа и злоупотребления доступом, нарушения целостности базы данных реестра, его аппаратного и программного обеспечения, Комиссия единогласно приняла постановление "Об отдельных вопросах обеспечения соблюдения законодательства Украины о референдумах". Этим постановлением ЦИК как распорядитель Государственного реестра избирателей поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Государственного реестра избирателей органам Государственного реестра избирателей, образованным в Автономной Республике Крым и г. Севастополе", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, местным органам исполнительной власти, органам власти Автономной Республики Крым и органам местного самоуправления, их должностным и служебным лицам, территориальным избирательным комиссиям, объединением граждан, учреждениям, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности поручено обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства Украины о референдумах, а также постановлений Центральной избирательной комиссии по использованию и обеспечению сохранности государственного имущества, переданного на ответственное хранение в местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления.