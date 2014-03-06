Судьба Крыма может решаться только на всеукраинском референдуме - посол ЕС

14:08, 06 марта 2014
Политика
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Судьба Крыма, в соответствии с Конституцией Украины, может определяться лишь на всеукраинском референдуме.

Судьба Крыма может определяться только на Всеукраинском референдуме, считает Томбински

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински.

По его словам, вопросы о возможности изменения территориальных границ или отделения определяются в соответствии со статьей 73 Конституции Украины.

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Как сказал Томбински, в этой статье определено, что «единственный путь - это всеукраинский референдум, национальный референдум».

«То есть очень четко понятно, что референдум в одной части Украины не является путем решения этого вопроса», сказал он.

Как сообщал УНИАН, здание Совета министров и Верховного Совета Крыма около 4.30 27 февраля захватили неизвестные с оружием. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Позже в тот же день парламент Крыма на внеочередной сессии отправил в отставку Совмин АРК Анатолия Могилева и назначил новым премьером лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Также парламент назначил на 25 мая проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии. Позже ВР АРК перенесла референдум на 30 марта.

4 марта Окружной административный суд Киева признал противоправными решения Верховного Совета Крыма о выражении недоверия Совету министров АРК и прекращении его деятельности, назначении Аксенова на должность председателя Совета министров Крыма, а также организацию и проведение местного референдума.

Сегодня, 6 марта Верховная Рада Крыма на закрытом заседании перенесла с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

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Как сообщил вице-спикер совета автономии Сергей Цеков, на референдум выносится два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?»; «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Также сегодня депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России. «Была аннексия Крыма Украиной. Именно из этих соображений и настроений мы приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации. Я думаю, что нам там будет лучше и комфортнее», - сказал Цеков.

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