Судьба Крыма может решаться только на всеукраинском референдуме - посол ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински.

По его словам, вопросы о возможности изменения территориальных границ или отделения определяются в соответствии со статьей 73 Конституции Украины.

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Как сказал Томбински, в этой статье определено, что «единственный путь - это всеукраинский референдум, национальный референдум».

«То есть очень четко понятно, что референдум в одной части Украины не является путем решения этого вопроса», сказал он.

Как сообщал УНИАН, здание Совета министров и Верховного Совета Крыма около 4.30 27 февраля захватили неизвестные с оружием. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Позже в тот же день парламент Крыма на внеочередной сессии отправил в отставку Совмин АРК Анатолия Могилева и назначил новым премьером лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Также парламент назначил на 25 мая проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии. Позже ВР АРК перенесла референдум на 30 марта.

4 марта Окружной административный суд Киева признал противоправными решения Верховного Совета Крыма о выражении недоверия Совету министров АРК и прекращении его деятельности, назначении Аксенова на должность председателя Совета министров Крыма, а также организацию и проведение местного референдума.

Сегодня, 6 марта Верховная Рада Крыма на закрытом заседании перенесла с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

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Как сообщил вице-спикер совета автономии Сергей Цеков, на референдум выносится два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?»; «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Также сегодня депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России. «Была аннексия Крыма Украиной. Именно из этих соображений и настроений мы приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации. Я думаю, что нам там будет лучше и комфортнее», - сказал Цеков.