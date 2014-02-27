Для проведения референдума в Крыму нет юридической базы - ЦИК

Юридической базы для проведения референдума в Крыму нет, заявил в комментарии УНИАН член Центральной избирательной комиссии Юрий Донченко.

По его словам, в законе о всеукраинском референдуме, в его заключительных и переходных положениях, определено, что утратил действие закон о местных референдумах.

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“Новый закон Верховная Рада еще не разработала. К нам обращались уже неоднократно. Например, Украинка (Обуховский район Киевской области – УНИАН) хотела провести референдум по отзыву мэра, другие советы хотели депутатов отозвать и т.п. То есть, существуют противоречия. В законе о депутатах местных советов есть вопрос об их отзыве через референдум, а самого механизма референдума нет. Поэтому это вводит в заблуждение некоторых людей, которые, опираясь на закон о депутатах местных советов, не видят того, что у нас нет закона о местном референдуме. Он несколько раз выносился на ВР. С полгода назад была такая попытка рассмотреть его, но, кроме попытки, дальше дело не идет. Постоянно он дорабатывается, но это дела депутатов. А вот, если сегодня говорить, есть ли юридическая база или нет для проведения референдума в Крыму, можно однозначно говорить, что нет такой базы. Закон Украины о проведении местных референдумов отсутствует”, - объяснил Донченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, около 4.30 здания Верховного совета и Совета министров Крыма были захвачены вооруженными людьми без опознавательных знаков. Над зданиями вывесили флаги России.

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Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилёв в эфире государственного телеканала призвал к спокойствию и в 9 часов начал переговоры с захватившими здания. Однако те отказались, сославшись на то, что не уполномочены вести переговоры.

Позже президиум парламента АРК инициировал проведение всекрымского референдума по вопросу "усовершенствования статуса автономии и расширения ее полномочий" и выступил с соответствующим обращением.