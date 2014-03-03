В Крыму отключили канал "Черноморская телерадиокомпания"

Об этом УНИАН сообщила главный редактор «Черноморки» Александра Квитко.

«Эфирным вещанием весь полуостров охватывают только 2 крымские каналы - Черноморская ТРК и ГТРК "Крым". Соответственно, отключив от эфира "Чорноморку", крымчанам просто не оставили права выбора. Теперь у нас на всех должна быть только одна "правильная" мысль! Крымчан заставят смотреть ГТРК "Крым", эфир которой находится под жестким контролем псевдопрем'єра Аксенова и военных с автоматами», - сообщила Квитко.

"Мы, конечно, продолжаем вещание в кабельных сетях, он-лайн и на спутнике. Но большая часть нашей аудитории все еще смотрит Чорноморку в эфире. Мы сейчас будем делать все возможное, чтобы восстановить эфирное вещание и вернуть крымчанам право на доступ к информации", - сказала Квитко.

Справка УНИАН. ЧТРК связывают с народным депутатом из фракции "Родина" Андреем Сенченко, а также новоназначенным министром социальной политики Людмилой Денисовой.