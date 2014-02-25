Мэр Сум и все его заместители подали в отставку

13:20, 25 февраля 2014
Политика
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Городской глава Сум Геннадий Минаев написал заявление об отставке.

Минаев подал в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на внеочередном аппаратном совещании в 11.30.

Минаев отметил, что написал заявление по собственному желанию. В настоящее время заявление зарегистрировано в канцелярии Сумского городского совета.

Минаев проводит последнее совещание с руководителями структурных подразделений горсовета и коммунальных служб. Он также поручил опечатать кабинет городского головы после того, как заберет оттуда свои личные вещи.

«Туда никто посторонний не должен заходить. В кабинет должен зайти новый мэр», - отметил Минаев.

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При этом он сообщил, что оставляет в кабинете и дарит общине Сум портрет известного мецената и сахарозаводчика Ивана Харитоненко, памятник которому стоит в центре Сум, а каждый сумчанин знает его слова «Любите Сумы, как я их любил».

Как сообщил УНИАН источник в горсовете, сегодня все заместители Минаева написали заявления об освобождении от занимаемых должностей по согласию сторон, что якобы предусматривает выплату им на протяжении трех месяцев заработной платы в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля состоялась внеочередная сессия Сумского горсовета. Представители общины, присутствующие в сессионном зале, требовали от городского головы Минаева заявления об отставке с должности и угрожали, что не выпустят никого из сессионного зала, пока не будут выполнены их требования.

Разнервничавшись, городской голова начал курить прямо в сессионном зале и заявил, что вопрос о его отставке может быть принят на протяжении двух недель на инициированном им городском референдуме или, как он сказал, «моя смерть произойдет в этом зале». Кроме того, он предложил принять решение о роспуске Сумского горсовета и обратиться к ВРУ с просьбой объявить в городе Сумы новые выборы горсовета и городского головы.

Позже Минаев предложил депутатам горсовета обратиться в Верховную Раду Украины с просьбой назначить внеочередные выборы Сумского горсовета и городского головы 25 мая 2014 года вместе с выборами Президента Украины.

24 февраля общественность города не допустила городского голову Геннадия Минаева на церемонию прощания с погибшим в Киеве активистом Алексеем Братушкой. Люди плевали в Минаева и бросали в него яйца, скандируя «Отставка!», «Позор!» и другие лозунги. По словам активистов, такую акцию они устроили в связи с тем, что Минаев за все время протестных акций официально так и не высказался, какую из сторон гражданского общества он поддерживает — протестующих или власть.

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В понедельник, 24 февраля, также подали в отставку председатель Сумской ОГА Игорь Яговдик и председатель облсовета Геннадий Михайленко.

Справка УНИАН. Геннадий Минаев родился 11 октября 1963 года в селе Большое Городище Шебекинского района Белгородской области (Российская Федерация) в семье учителей. Активный участник Помаранчевой революции. В ходе президентских выборов в конце 2004 г. Минаев был одним из организаторов акций протеста против фальсификаций результатов голосования на Сумщине кланом Щербаня–Омельченко. С мая 2005 г. возглавлял Совет Сумского областного объединения граждан «Общественная инициатива «Ночной Дозор». А в октябре 2005 г. стал председателем правления этого объединения. 26 марта 2006 г. избран Сумским городским головой. Председатель Сумского регионального отделения Ассоциации городов и общин Украины (май 2006 г. - февраль 2013 г.). 31 октября 2010 г. сумчане переизбрали Минаева, выдвинутого политической партией «Родной город», на должность городского головы города Сумы на второй срок. Внепартийный. Женат, имеет сына.

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