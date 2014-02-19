Кличко: Власть намеренно спровоцировала насилие, ответственность за все жертвы несет Янукович

Лидер ”УДАРа” Виталий Кличко заявляет, что вся ответственность за эскалацию насилия и человеческие жертвы лежит на Президенте Викторе Януковиче и исполнителях его приказов.

Об этом он сказал по результатам встречи лидеров оппозиционных сил с послами демократических стран, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

Поэтому именно к этим людям должны быть применены жесткие международные санкции, отметил Кличко.

”Украинская власть во главе с Януковичем применила масштабное, неадекватное и неоправданное насилия, которое сама умышленно и спровоцировала”, - сказал лидер ”УДАРа”. Кличко отметил, что сегодня продолжают гибнуть ни в чем не повинные люди, и насилие надо немедленно прекратить.

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Кличко подчеркнул, что власть должна убрать с улиц ” Беркут” и внутренние войска и отправить их в места постоянной дислокации, а также ни при каких обстоятельствах не использовать в противостоянии Вооруженные силы.

”Заставить власть Януковича прекратить кровопролитие можно только давлением. Поэтому должны быть введены неотложные санкции против представителей власти, виновных в эскалации конфликта и применении силы, а также окружения Януковича и высшего руководства государства. Кроме того, немедленно нужно направить в Украину наблюдателей высокого уровня, которые присутствовали бы на переговорах с Януковичем, фиксировали решения и были бы гарантами их исполнения ”, - сказал лидер ”УДАРа”.

Кличко убежден, что выходом из глубокого кризиса должно стать назначение досрочных выборов Президента, возврат к Конституции 2004 года и формирование правительства, которое начнет воплощать реформы и обеспечит демократический характер выборов.