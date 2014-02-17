Молдова надеется на стабилизацию в Украине и ее проевропейский курс - спикер

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам заявил спикер парламента Молдовы Игорь Корман.

”Украина - это очень важная страна. Это наш важный торговый партнер. Мы обеспокоены ситуацией в Украине. Мы надеемся на стабилизацию ситуации и на продолжение Украиной курса на демократическое развитие. Мы также надеемся, что слово людей будет услышано при решении европейского демократического будущего Украины”, - подчеркнул Корман.

Он также отметил, что Молдова работает над подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, которое было парафировано на Вильнюсском саммите ”Восточного партнерства” в ноябре прошлого года. ЕС и Молдова планируют подписать Соглашение до августа этого года, а с 2015 года должен заработать безвизовый режим для граждан Молдовы для поездок в ЕС.

Корман также раскритиковал эмбарго России на поставку молдавского вина. ”Наш экспорт в ЕС растет, а российский рынок остается подозрительно закрытым для молдавского вина”, - сказал спикер.

Он также добавил, что преимущества евроинтеграции Молдовы должны почувствовать и жители левого берега Днестра, в частности преимущества глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Молдовой и ЕС, которая заработает после подписания Соглашения об ассоциации.