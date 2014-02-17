Треть поляков считает, что Россия может напасть на Украину - опрос
Большинство поляков считает важным для Польши стабильную ситуацию в Украине, и треть жителей страны не исключает возможности вооруженного нападения Российской Федерации на Украинское государство.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом свидетельствуют результаты проведенного в феврале и обнародованного сегодня опроса СBOS.
Около 50% опрошенных поляков считают возможным возобновление переговоров о подписании Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, еще столько же - что власть может ввести чрезвычайное положение.
45% опрошенных допускают, что в Украине может дойти до гражданской войны, а 32 % считают возможным вооруженную интервенцию России.
В мирное разрешение конфликта, который длится с ноября 2013 года, верит около трети опрошенных.
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Отставку Президента Виктора Януковича считают возможной менее четверти опрошенных.
Вместе с тем большинство поляков - 60% - убеждены, что ситуация в Украине не создает угрозы для жителей Польши, но важна для польских граждан.
CBOS в рамках этого исследования опросил 6-12 февраля 1020 жителей Польши в возрасте 18 лет и старше.