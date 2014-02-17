Переговоры Януковича с оппозицией по поводу премьера завершены - Мирошниченко

В то же время, Президент продолжает консультации по кандидатуре будущего премьера, сообщил РИА Новости в понедельник представитель главы государства в парламенте Юрий Мирошниченко.

Читайте такжеНа этой неделе Президент внесет в ВР кандидатуру премьер-министра - Рыбак "Сейчас президент ведет консультации с экспертами по кандидатуре премьер-министра. Президент внесет кандидатуру премьер-министра в парламент после окончания консультаций, это произойдет в ближайшее время", - сказал Мирошниченко.

Ранее в понедельник спикер парламента Владимир Рыбак высказал мнение, что президент внесет в Раду кандидатуру премьер-министра уже на текущей неделе. Согласно регламенту, Рада должна рассмотреть кандидатуру премьера не позднее чем в пятидневный срок.