Переговоры Януковича с оппозицией по поводу премьера завершены - Мирошниченко
Переговоры Виктора Януковича с оппозицией по вопросу о личности будущего премьера завершены, так как оппозиционеры отказались от работы в правительстве.
В то же время, Президент продолжает консультации по кандидатуре будущего премьера, сообщил РИА Новости в понедельник представитель главы государства в парламенте Юрий Мирошниченко.
Читайте такжеНа этой неделе Президент внесет в ВР кандидатуру премьер-министра - Рыбак "Сейчас президент ведет консультации с экспертами по кандидатуре премьер-министра. Президент внесет кандидатуру премьер-министра в парламент после окончания консультаций, это произойдет в ближайшее время", - сказал Мирошниченко.
Ранее в понедельник спикер парламента Владимир Рыбак высказал мнение, что президент внесет в Раду кандидатуру премьер-министра уже на текущей неделе. Согласно регламенту, Рада должна рассмотреть кандидатуру премьера не позднее чем в пятидневный срок.