Вступил в силу закон об амнистии

Согласно закону, под амнистию подпадают все участники Евромайдана, совершившие противоправные действия с 27 декабря 2013 г. по 2 февраля 2014 г.

Закон утратил бы силу, в случае невыполнения активистами требования освободить админздания и разблокировать транспортные коммуникации дороги через 15 дней после вступления в силу.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля активисты Евромайдана освободили здания Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской ОГА. Также местным властям была передана Киевгоргосадминистрация.

Кроме того, активисты Майдана частично разобрали баррикады для обеспечения проезда транспорта в направлении Парковой аллеи и правительственного квартала.

Активисты отметили , что таким образом они выполняют договоренности с властями о гарантировании проезда транспорта по улицам города.

Кордоны милиции отодвинуты вверх по улице Грушевского к зданию Кабинета министров.

Коммунальные службы Киева приступили к уборке улицы Грушевского, где дислоцировались правоохранители.

Вечером 16 февраля Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что никаких препятствий для вступления в силу закона об амнистии нет. Таким образом, с понедельника, согласно этому закону, с подозреваемых у совершении массовых беспорядков во время акций Евромайдана снимаются обвинения и закрываются уголовные производства.