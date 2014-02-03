Автомобиль луганских «УДАРовцев» задержан из-за анонимного звонка о заминировании

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал пресс-секретарь партии «УДАР» в Луганской области Евгений Кобан.

По словам Кобана, около 17.00 луганские активисты забирали посылку с агитационными листовками в поддержку Евромайдана на «Новой почте», расположенной по адресу улица Оборонная, 109. Через какое-то время машину задержали сотрудники ГАИ и неизвестные лица в штатском, которые намеревались без документов провести обыск автомобиля.

Читайте такжеНесколько сотен активистов пикетируют столичное управление ГАИ«Мы отказали в несанкционированном обыске и вызвали наших сотрудников из юридического департамента партии. Вскоре приехала милиция, которая сообщила, что поступил анонимный звонок о том, что в нашем автомобиле находится взрывчатка», - по телефону сообщил Кобан, который связывает все эти события с политической деятельностью.

На данный момент на месте задержания находятся сотрудники прокуратуры, скорая помощь, автомобиль МЧС, милиция, все ожидают прибытия саперов.

Пресс-секретарь Луганской милиции Татьяна Погукай подтвердила, что был анонимный звонок о заминировании.