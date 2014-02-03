Суд отменил решение Тернопольского горсовета о признании Народного совета Украины

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующее решение суд принял сегодня, удовлетворив иск прокуратуры Тернополя.

Читайте такжеВинницкий губернатор смог договориться с Народной радойСуд согласился с позицией прокуратуры, что решение горсовета от 27 января 2014 года «О признании Народного Совета Украины как коллегиального органа, уполномоченного представлять интересы народа Украины» является противоправным, противоречит Конституции Украины и действующему законодательству и, принимая данное решение, орган местного самоуправления вышел за пределы предоставленных ему полномочий.

Читайте такжеВ Одессе избрали исполком местной Народной РадыКак сообщал УНИАН, 29 января Тернопольский окружной административный суд отменил ряд решений Тернопольского областного совета от 25 января, в частности о признании Народного совета, создании облисполкома и Отряда народной самообороны, запрещении деятельности на территории области Партии регионов и Коммунистической партии.