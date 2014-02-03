Советник Януковича: одномоментное возвращение к Конституции 2004 года грозит новым кризисом

Советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента, секретарь Конституционной ассамблеи Марина Ставнийчук считает, что одномоментное возвращение к Конституции 2004 года приведет к новому кризису, поэтому она предлагает принять конституционный договор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

«Одномоментное возвращение к редакции Конституции 2004 года, по моему глубокому убеждению, снова является тем вариантом поведения политиков, который породит еще один виток серьезной конфронтации, еще один серьезный момент невосприятия – поддержкой одной и невосприятием другой частью как среди политиков, так и гражданского общества, так и международным сообществом», - сказала она.

По мнению советника Президента, сегодня нужно искать другое политико-правовое решение. В то же время оно должно быть исключительно правовым, отметила она. Ставнийчук предостерегла от продолжения действий неконституционным способом. «Возвращение к редакции 2004 года – это опять кризис, это опять конфликт, это опять недоразумение», - подчеркнула она.

Ставнийчук считает, что сегодня нужно думать над правовыми вариантами, например, она предлагает подписать меморандум или конституционный договор. «Это также позволяет быстро решить вопрос, в том числе по формированию того же правительства», - убеждена она. Как сказала Ставнийчук, в этом же документе может идти речь и о формировании коалиционного правительства, и об изменениях в законодательство.

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«Вполне возможно подойти к такой форме, как конституционный договор (меморандум) – заложить в него несколько составляющих, которые будут определять направления выхода из кризиса, начиная с серьезных, реальных шагов, которые связаны с введением моратория на силу, с введением механизмов ответственности и наказания виновных, в том числе путем уголовного преследования тех, кто допустил силовой вариант развития событий, и далее, в этом же конституционном договоре, говорить о полноценном конституционном процессе», - сказала она.

Представитель Президента считает, что конституционный договор можно подписать очень быстро и не выходить за рамки конституционного процесса. При этом она отметила важность прозрачности такого процесса. «Кулуарные договоренности должны пойти в прошлое, те нечестные политико-рейдерские схемы и подковерные договоренности должны отойти. Люди сегодня стоят на Майдане... только ради одного – страна из этого кризиса должна выйти совсем новой, с новыми подходами, с новыми принципами. И довольно того, что мы имели за последние годы: вы же посмотрите, как осуществлялась судебная реформа – 1700 поправок за два часа, никто их не рассматривал… имеем следствия», - сказала она. Ставнийчук отметила, что подобные вещи происходили и с другими реформами, поэтому, по ее убеждению, сегодня должны понести ответственность все, кто принимал неправомерные решения, кто выходил за рамки своих полномочий. «Чтобы встал перед обществом этот вопрос - с одной стороны, с другой: и те люди, кто советовал Президенту действовать таким способом – потому что они в тени, они не в светлом ореоле, в действительности не было ни государственной, ни правовой позиции», - сказала она, отметив, что политика должна быть ответственной.

После этого, по мнению Ставнийчук, можно начинать настоящий конституционный процесс, и основой, по ее мнению, может стать концепция изменений в Конституцию, разработанная Конституционной ассамблей.