Керри переговорил с лидерами оппозиции Украины и поддержал евроинтеграцию страны

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госдепа Джен Псаки.

«Госсекретарь отметил, что США поддерживают европейскую интеграцию Украины, и призвал защищать демократию мирными средствами. Он также отметил достигнутый прогресс, в частности отмену законов от 16 января», - сказала Псаки.

По ее словам, Вашингтон считает, что виновные в применении насилия в ходе противостояния на Украине должны быть привлечены к ответственности.

В разговоре с Керри участвовали шесть лидеров политических партий и гражданского общества, сообщила представитель госдепа.