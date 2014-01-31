Керри переговорил с лидерами оппозиции Украины и поддержал евроинтеграцию страны
00:28, 31 января 2014Политика
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Госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с лидерами украинской оппозиции выразил поддержку евроинтеграции Украины и призвал к мирному урегулированию кризиса.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госдепа Джен Псаки.
«Госсекретарь отметил, что США поддерживают европейскую интеграцию Украины, и призвал защищать демократию мирными средствами. Он также отметил достигнутый прогресс, в частности отмену законов от 16 января», - сказала Псаки.
По ее словам, Вашингтон считает, что виновные в применении насилия в ходе противостояния на Украине должны быть привлечены к ответственности.
В разговоре с Керри участвовали шесть лидеров политических партий и гражданского общества, сообщила представитель госдепа.
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