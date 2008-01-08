Партия регионов жалуется, что Тимошенко «выбрасывает золотой запас» Укрзализныци

Партия регионов обвиняет Кабинет министров Украины в увольнении работников «Укрзализницы» по политическим мотивам.

Об этом говорится в заявлении народного депутата от Партии регионов, бывшего генерального директора «Укрзализницы» Владимира КОЗАКА, текст которого имеет УНИАН.

«К сожалению, сегодня приходится констатировать, что политическая риторика и обещания представителей нового украинского правительства кардинальным образом расходятся с их реальной программой действий. Как и в 2005 году, эти «горе-управленцы» начинают свою деятельность с масштабных кадровых чисток по политическому признаку», - отметил депутат.

По словам В.КОЗАКА, развернута целенаправленная кампания «кадровых чисток» на самом высоком уровне уровне. В частности, отметил он, безосновательно уволен генеральный директор «Укрзализницы», сегодня увольняют 7 его заместителей, 5 из 6 руководителей железнодорожных дорог.

«Золотой запас» «Укрзализницы» «выбрасывают» из отрасли, которой они отдали многие годы упорного труда. Среди причин - исключительно политические мотивы, ведь никаких профессиональных претензий или выговоров в их адрес нет”, - отметил он.

Депутат считает, что сегодня на места уволенных есть предложение назначить лиц, которые уже работали в отрасли, зарекомендовали себя как люди с недостаточным профессиональным уровнем, без соответствующего опыта работы в руководящих должностях в отрасли.

В.КОЗАК обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, к Верховной Раде Украины, руководству Министерства транспорта и связи с требованием дать надлежащую оценку внеправовым, недемократическим и непрофессиональным действиям руководства отрасли, следствием которых могут стать «управленческий хаос и полный паралич деятельности одной из ведущих отраслей отечественной экономики».

Кроме того, народный депутат предлагает профсоюзу «Укрзализницы» созвать чрезвычайный съезд работников железнодорожной отрасли, на котором дать объективную оценку тем процессам, которые сегодня имеют место в Государственной администрации железнодорожного транспорта.