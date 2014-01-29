В прокуратуре заявили, что суд освободил от ответственности восемь евромайдановцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«На выполнение Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» 8 участников массовых беспорядков, произошедших в декабре прошлого года, освобожден от уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

В частности, по словам руководителя пресс-службы прокуратуры Киева Яны Соболевской, «Шевченковский районный суд удовлетворил 8 ходатайств об освобождении от уголовной ответственности мужчин, которые подозревались или уже были осуждены за преступления, связанные с акциями протеста в ноябре-декабре 2013 года».

Читайте такжеВерховная Рада рассмотрит два варианта законопроекта об амнистии - регионалСоболевская при этом заявила, что «меры уголовно-правового характера были правомерно и законно применены в отношении подозреваемых и осужденных в связи с указанными событиями». По ее словам, «все фигуранты уголовных производств вполне обоснованно подозреваемы в совершении преступлений. В дальнейшем некоторым из них объявлен обвинительный приговор».

«В то же время для недопущения дальнейшего развития и обострения конфликтной ситуации властями было принято гуманное решение об освобождении от уголовной ответственности всех участников массовых беспорядков в указанный в законе период. Теперь прокуроры обеспечивают воплощение требований закона на практике. Это происходит как путем внесения ходатайств в суды, так и принятием самостоятельных решений», - отметила она.

Как сообщалось, органами прокуратуры Киева закрыто 35 уголовных дел, которые расследовались в период ноября-декабря 2013 года и были связаны с акциями протеста.