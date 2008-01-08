53 горняка с шахты Засядько повторно госпитализированы: им стало хуже

В Донецке 53 горняка, пострадавших в результате взрыва на шахте им. А.Засядько 18 ноября 2007 года, повторно госпитализированы из-за ухудшения состояния здоровья.

Как сообщил УНИАН главный врач областной клиники профзаболеваний Евгений ГЛАДЧУК, за последние дни 53 горняка с шахты им. А.Засядько возвращены в лечебные учреждения для прохождения дополнительного медицинского обследования и оформления необходимых документов.

"Они проходят повторный курс лечения, после чего по каждому из них будет принято экспертное решение и представлены акты", - сказал Е.ГЛАДЧУК.

Кроме того, как уточнили в управлении здравоохранения Донецкой областной государственной администрации, в настоящее время всего в медицинских учреждениях Донецка находятся 67 пострадавших горняков, из которых 64 - в клинике профзаболеваний, еще трое - в областной травматологии.