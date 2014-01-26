Тягнибок считает, что Янукович начал идти на уступки благодаря активности регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сказал, выступая на Майдане.

По его словам, благодаря «второму фронту» благодаря тому, что люди в регионах начали перебирать власть в свои руки.

Читайте такжеВстреча Януковича с лидерами оппозиции завершиласьОн также поблагодарил футбольных фанатов из разных городов за патриотизм.

Именно это, по его мнению, привело к тому, что власть начала идти на уступки: «Вот почему эта власть начала идти на уступки, и я хочу сказать, что сегодня состоялся третий раунд переговоров, и мы сразу почувствовали - настроение власти, настрой Януковича совсем другой, он уже не тот, что два дня назад. И это благодаря тому, что мы открыли с вами второй фронт».

Читайте такжеЯнукович согласился освободить задержанных и изменить законы 16 января - Портнов (обновлено)Он также пояснил продолжение переговоров с Януковичем, несмотря на решение Майдана прекратить такие переговоры тем, что о такой необходимости говорилось во время встреч с иностранными дипломатами и чиновниками, а также представителями духовенства.

«Мы должны дожать», - сказал Тягнибок, напомнив, что среди требований - отмена законов ”16 января”, возвращение к Конституции 2004 года и др.

«Здесь есть один деликатный момент, верим ли мы им, не верим?», - спросил Тягнибок, сам ответив, что, конечно, нет. По его словам, как только Янукович говорит о мире, идут силовые акции. Поэтому, Тягнибок уверен, что поверить можно только конкретным действиям. «А пока - все на Майдан», - призвал Тягнибок.