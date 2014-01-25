Компания Рината Ахметова СКМ призвала к мирному решению конфликта
На сайте компании СКМ, принадлежащая самому богатому украинцу Ринату Ахметову, опубликовано обращение с призывом к переговорам.
В частности, в тексте заявления говорится:
"За последнюю неделю в стране усилилось гражданское противостояние. Оно привело к человеческим жертвам.
Это обязывает нас выразить свою позицию. Человеческая жизнь - это главная ценность.
Мы хотим высказать слова глубокого соболезнования родным и близким погибших.
Бизнес не может оставаться в стороне, когда гибнут люди, возникает реальная угроза раскола страны, политический кризис может вызвать системный экономический кризис и в результате неминуемое снижение уровня жизни.
У политического кризиса может быть только одно решение - мирное. Любой силовой вариант, любое применение оружия недопустимо. При таком сценарии в Украине не будет победителей, будут только жертвы и проигравшие. Но самое главное – силовым путем выход не найти.
Единственный выход - перейти от уличного противостояния и попыток его подавления к конструктивным переговорам и достижению результата.
Участники переговоров должны руководствоваться интересами всей страны. Именно всей страны! И быть готовыми к реальному сотрудничеству и поиску компромисса.
Ради будущего всей Украины и каждого украинца".