Аваков заявляет, что депутат Сухой вышел из фракции Партии регионов



Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления сообщил народный депутат Арсен Аваков.

Он продемонстрировал журналистам ксерокорпію этого заявления и сказал: “К нам попала заявление народного депутата Ярослава Сухого. В ней говорится следующее: “Председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку Васильевичу от народного депутата Сухого. Заявление. Ставлю Вас в известность о выходе из фракции Партии регионов”.

В то же время, УНИАН не удалось дозвониться до Сухого, а также получить подтверждение или опровержение этой информации в пресс-службе фракции Партии регионов.