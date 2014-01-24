Аваков заявляет, что депутат Сухой вышел из фракции Партии регионов

14:57, 24 января 2014
Политика
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Народный депутат Ярослав Сухой вышел из фракции Партии Регионов.

Тягнибок показав заяву у Твіттері


Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления сообщил народный депутат Арсен Аваков.

Он продемонстрировал журналистам ксерокорпію этого заявления и сказал: “К нам попала заявление народного депутата Ярослава Сухого. В ней говорится следующее: “Председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку Васильевичу от народного депутата Сухого. Заявление. Ставлю Вас в известность о выходе из фракции Партии регионов”.

В то же время, УНИАН не удалось дозвониться до Сухого, а также получить подтверждение или опровержение этой информации в пресс-службе фракции Партии регионов.

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