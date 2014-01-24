Несколько десятков активистов Майдана захватили здание Минагрополитики - СМИ
07:18, 24 января 2014Политика
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Несколько десятков активистов Майдана захватили здание Министерства агрополитики, которое расположено на Крещатике, недалеко от Майдана Независимости.
Как сообщает ТСН митингующие забаррикадировались изнутри. Активисты говорят, что заняли помещение правительственного ведомства, чтобы погреться. Они выбили окна возле входной двери. Вход в здание охраняется одним активистом.
Небольшая группа протестующих зашла в соседний вход этого же здания по адресу Крещатик, 24.
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