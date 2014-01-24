Несколько десятков активистов Майдана захватили здание Минагрополитики - СМИ

Как сообщает ТСН митингующие забаррикадировались изнутри. Активисты говорят, что заняли помещение правительственного ведомства, чтобы погреться. Они выбили окна возле входной двери. Вход в здание охраняется одним активистом.

Небольшая группа протестующих зашла в соседний вход этого же здания по адресу Крещатик, 24.