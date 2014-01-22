СМИ: Арестованы счета Евромайдана и имущество ряда народных депутатов

По сообщению источника «Закон и Бизнес», под судебный запрет попали счета двух общественных организаций, которые активно собирали средства для нужд протестующих. Это ОО "Социально ответственное общество" и ОО "Киевляне - за реформы".

Кроме того, арестовано все личное имущество народных депутатов Украины, которые координируют действия протестующих в захваченных зданиях - Пашинского, Авакова, Пацкана, Аверченко, Кубива, а также лидера Автомайдана Дмитрия Булатова. Под судебный запрет попало все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее указанным лицам, квартиры, дома и дорогие машины.

По данным редакции, среди арестованного имущества - несколько мерседесов и тойот, автомобили «Лексус» и «Ниссан», земельные участки на десятки гектаров, объекты нежилой недвижимости и квартиры нардепов в Киеве, Харькове и Львове.

В случае удовлетворения иска указанное имущество перейдет в собственность Федерации профсоюзов в счет погашения ущерба, нанесенного Дому профсоюзов и Октябрьскому дворцу.