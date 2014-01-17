Подписаны изменения в закон об амнистии участников Евромайдана

21:04, 17 января 2014
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний».  

віче, майдан, євромайдан, евромайдан, 22 грудня

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных этим законом лиц, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми (подсудимыми) в совершении в период с 21 ноября по 26 декабря 2013 года включительно преступлений, предусмотренных статьями 109, 122, 161, 171, 185, 194, 259, 279, 289, 293-296, 341-343, 345, 348, 349, 365, 376, 382 и 386 Уголовного кодекса Украины, при условии, что эти преступления связаны с массовыми акциями протеста, которые начались 21 ноября, и закрыть соответствующие уголовные производства.

Среди других изменений указанный закон, в частности, освобождает от уголовной ответственности лиц, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми (подсудимыми) в совершении в период с 21 ноября по 26 декабря 2013 года включительно преступлений, предусмотренных статьями «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Превышение власти или служебных полномочий» (статьи 171 и статья 365 Уголовного кодекса Украины).

Также законом предусматривается освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, в порядке и на условиях, определенных этим законом, лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьей 1 этого закона.

Кроме того, предполагается закрыть уголовные производства, которые были начаты в связи с преступлениями, предусмотренными статьей 1 этого закона, и в которых ни одному лицу не сообщается о подозрении.

Выполнение закона в части освобождения от уголовной ответственности и от наказания лиц, указанных в статьях 1 и 2 этого закона, возлагается на суды, а в части открытия уголовных производств, указанных в статье 3 настоящего закона, - на органы прокуратуры.

В законе отмечается, что вопрос о его применении суды решают на своих заседаниях. Неприбытия на судебное заседание лиц, которые были надлежащим образом уведомлены о месте и времени рассмотрения вопроса, не препятствует проведению судебного заседания.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и подлежит исполнению в течение одного месяца.

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