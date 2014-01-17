Подписаны изменения в закон об амнистии участников Евромайдана

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных этим законом лиц, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми (подсудимыми) в совершении в период с 21 ноября по 26 декабря 2013 года включительно преступлений, предусмотренных статьями 109, 122, 161, 171, 185, 194, 259, 279, 289, 293-296, 341-343, 345, 348, 349, 365, 376, 382 и 386 Уголовного кодекса Украины, при условии, что эти преступления связаны с массовыми акциями протеста, которые начались 21 ноября, и закрыть соответствующие уголовные производства.

Среди других изменений указанный закон, в частности, освобождает от уголовной ответственности лиц, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми (подсудимыми) в совершении в период с 21 ноября по 26 декабря 2013 года включительно преступлений, предусмотренных статьями «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Превышение власти или служебных полномочий» (статьи 171 и статья 365 Уголовного кодекса Украины).

Также законом предусматривается освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, в порядке и на условиях, определенных этим законом, лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьей 1 этого закона.

Кроме того, предполагается закрыть уголовные производства, которые были начаты в связи с преступлениями, предусмотренными статьей 1 этого закона, и в которых ни одному лицу не сообщается о подозрении.

Выполнение закона в части освобождения от уголовной ответственности и от наказания лиц, указанных в статьях 1 и 2 этого закона, возлагается на суды, а в части открытия уголовных производств, указанных в статье 3 настоящего закона, - на органы прокуратуры.

В законе отмечается, что вопрос о его применении суды решают на своих заседаниях. Неприбытия на судебное заседание лиц, которые были надлежащим образом уведомлены о месте и времени рассмотрения вопроса, не препятствует проведению судебного заседания.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и подлежит исполнению в течение одного месяца.